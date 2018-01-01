Ястремская обыграла Векич в дебютном матче на малом Итоговом турнире

Украинка успешная начала выступление на малом Итоговом турнире.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская провела первый поединок в групповом раунде своего дебютного малого Итогового турнира, который проводится в Чжухае.

Соперницей 19-летней Даяны стала хорватская 23-летняя теннисистка Донна Векич. Поединок продолжался 1 час 37 минут и завершился победой украинки в двух сетах.

Чжухай. Групповой раунд

Даяна Ястремская (Украина) - Донна Векич (Хорватия) - 7:6(6), 6:2

По ходу встречи Ястремская совершила 5 эйсов, реализовала 2 из 4-х брейк-поита и трижды ошиблась при вводе мяча в игру. Ее соперница 3 раза подала навыле и допустила 3 двойные ошибки, а также не реализовала ни одного из трех брейк-поинта.

Следующей соперницей украинки турнире станет Кики Бертенс из Нидерландов.