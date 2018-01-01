Ястремская - Векич: видео онлайн трансляция матча на малом Итоговом турнире
Вторая ракетка Украины начинает борьбу на WTA Elite Trophy.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет первый матч группового этапа малого Итогового турнира в Чжухае (Китай).
Соперницей украинки в группе Азалия будет Донна Векич из Хорватии, которая является 20-й ракеткой мира.
Поединок состоится завтра, 23-го октября. Ориентировочное начало встречи - 11:30 по киевскому времени.
[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].
Ознакомьтесь также с расписанием и результатами WTA Elite Trophy.
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