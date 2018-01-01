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Марченко вышел во второй круг турнира во Франции

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Вторая ракетка Украины успешно преодолел стартовый круг соревнований.
Илья Марченко
Илья Марченко
Getty Images

Украинский теннисист Илья Марченко вышел во второй раунд турнира серии ATP Challenger Tour в Бресте (Франция). В первом круге наш спортсмен оказался сильнее Лукаса Кляйна из Словакии.

Брест. Первый круг
Илья Марченко (Украина, Q) - Лукас Кляйн (Словакия) 6-4, 6-2

Матч продолжался 1 час и 2 минуты. За это время украинец выполнил 3 подачи на вылет, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 4 гейма на приеме. Его соперник, в свою очередь, сделал 3 эйса, допустил одну “двойную“ и один раз реализовал брейк.

В следующем круге Марченко встретится с представителем Италии Томасом Фаббиано.

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Теги: теннис, Илья Марченко
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