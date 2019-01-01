WTA Elite Trophy: расписание и результаты матчей

Вашему вниманию расписание и результаты матчей малого Итогового турнира.

Во вторник, 22-го октября, в Чжухае (Китай) стартовал второй по значимости женский Итоговый турнир - WTA Elite Trophy.

12 участниц одиночного разряда поделили на 4 группы по 3 человек. Со вторника по пятницу пройдут поединки группового этапа, в субботу и воскресенье состоятся полуфиналы и финал.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей WTA Elite Trophy:

22 октября, вторник

Арина Соболенко (Беларусь) – Мария Саккари (Греция) 6:3, 6:4

Кики Бертенс (Нидерланды) – Донна Векич (Хорватия) 7:6 (5), 6:2

Мэдисон Киз (США) – Чжэн Сайсай (Китай) 4:6, 2:6

23 октября, среда

Элиза Мертенс (Бельгия) – Мария Саккари (Греция)

Донна Векич (Хорватия) – Даяна Ястремская (Украина)

София Кенин (США) – Элисон Риск (США)