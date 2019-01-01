WTA Elite Trophy: расписание и результаты матчей
Вашему вниманию расписание и результаты матчей малого Итогового турнира.
Во вторник, 22-го октября, в Чжухае (Китай) стартовал второй по значимости женский Итоговый турнир - WTA Elite Trophy.
12 участниц одиночного разряда поделили на 4 группы по 3 человек. Со вторника по пятницу пройдут поединки группового этапа, в субботу и воскресенье состоятся полуфиналы и финал.
Вашему вниманию расписание и результаты матчей WTA Elite Trophy:
22 октября, вторник
Арина Соболенко (Беларусь) – Мария Саккари (Греция) 6:3, 6:4
Кики Бертенс (Нидерланды) – Донна Векич (Хорватия) 7:6 (5), 6:2
Мэдисон Киз (США) – Чжэн Сайсай (Китай) 4:6, 2:6
23 октября, среда
Элиза Мертенс (Бельгия) – Мария Саккари (Греция)
Донна Векич (Хорватия) – Даяна Ястремская (Украина)
София Кенин (США) – Элисон Риск (США)
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