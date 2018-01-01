Федерер раскрыл секрет своего долготелетия

Швейцарец имеет опытного тренера с 14 лет.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился подробностями своей длительной карьерой.

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“Восстановление в большом спорте - это всегда большой секрет. Каждый пытается найти вещь, которая будет помогать им по максимуму в той или иной ситуации.

Что касается меня, то я пробовал йогу, когда меня сильно беспокоили боли в спине. Впрочем, когда постоянно путешествуешь, сложно заниматься йогой, ведь она подразумевает под собой в первую очередь спокойствие.

На самом деле я знаю множество упражнений для приведения тела в порядок. Самые важные вещи делаются утром, как только проснулся. Нужно размяться, убедиться в том, что выспался, и позавтракать.

Мой секрет долголетия? Это мой тренер по фитнесу Пьер Паганини, которого я знаю с 14 лет. Мы работаем вместе уже 25 лет, и он знает мое тело от и до.

Пьер знает, когда я в хорошей форме, когда я устал, нужен мне перерыв или я могу играть. С ним я не нуждаюсь ни в каких тестах - он уже все знает“, - сказал Федерер для Credit Suisse.

Отметим, что Федерер назвал лидера рейтинга лучших теннисистов - сумасшедшим.