Переключиться на мобильную версию

Федерер раскрыл секрет своего долготелетия

Комментариев: 0
Швейцарец имеет опытного тренера с 14 лет.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился подробностями своей длительной карьерой.

Читай также: Долгополов: Скоро увидимся на корте

“Восстановление в большом спорте - это всегда большой секрет. Каждый пытается найти вещь, которая будет помогать им по максимуму в той или иной ситуации.

Что касается меня, то я пробовал йогу, когда меня сильно беспокоили боли в спине. Впрочем, когда постоянно путешествуешь, сложно заниматься йогой, ведь она подразумевает под собой в первую очередь спокойствие.

На самом деле я знаю множество упражнений для приведения тела в порядок. Самые важные вещи делаются утром, как только проснулся. Нужно размяться, убедиться в том, что выспался, и позавтракать.

Мой секрет долголетия? Это мой тренер по фитнесу Пьер Паганини, которого я знаю с 14 лет. Мы работаем вместе уже 25 лет, и он знает мое тело от и до.

Пьер знает, когда я в хорошей форме, когда я устал, нужен мне перерыв или я могу играть. С ним я не нуждаюсь ни в каких тестах - он уже все знает“, - сказал Федерер для Credit Suisse. 

Отметим, что Федерер назвал лидера рейтинга лучших теннисистов - сумасшедшим.

Поделись:
Теги: Роджер Федерер, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь