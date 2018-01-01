Переключиться на мобильную версию

Ястремская узнала соперниц по малому Итоговому турниру

Комментариев: 0
Юная украинская теннисистка квалифицировалась на турнир WTA Elite Trophy.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская примет участие в турнире WTA Elite Trophy, который пройдет с 22-го по 27-ое октября в китайском Чжухае.

Юная теннисистка попала в группу Азалия, где она будет бороться за выход в 1\2 финала с Кики Бертенс (№10 WTA) и Донной Векич (№20 WTA).

Также определились составы других групп. В Камелии будут играть София Кенин, Элисон Риск и Каролина Мухова, в Орхидеи - Мэдисон Кис, Петра Мартич и Чжэн Сайсай, а в Розе поспорят за первое место Арина Соболенко, Элис Мертенс и Мария Саккари.

Ранее определились все восемь участниц Итогового турнира.

Поделись:
Теги: теннис, Даяна Ястремская, малый Итоговый турнир
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь