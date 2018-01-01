Ястремская узнала соперниц по малому Итоговому турниру

Юная украинская теннисистка квалифицировалась на турнир WTA Elite Trophy.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская примет участие в турнире WTA Elite Trophy, который пройдет с 22-го по 27-ое октября в китайском Чжухае.

Юная теннисистка попала в группу Азалия, где она будет бороться за выход в 1\2 финала с Кики Бертенс (№10 WTA) и Донной Векич (№20 WTA).

Также определились составы других групп. В Камелии будут играть София Кенин, Элисон Риск и Каролина Мухова, в Орхидеи - Мэдисон Кис, Петра Мартич и Чжэн Сайсай, а в Розе поспорят за первое место Арина Соболенко, Элис Мертенс и Мария Саккари.

Ранее определились все восемь участниц Итогового турнира.