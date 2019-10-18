Долгополов: Скоро увидимся на корте
Украинец вернется к выступлениям после 17-месячной паузы.
Украинский теннисист Александр Долгополов подтвердил, что в ближайшее время вернется на корт.
“Готовимся, тренируемся. Надеюсь, что новый сезон начну в Дохе. Потом полечу в Австралию. Пока все продвигается хорошо. Уже каждый день тренируюсь, больше двух часов могу играть.
Поэтому, надеюсь, скоро увидимся на корте“, - заявил Александр в эфире телеканала UA:Перший.
Напомним, Долгополов продолжает восстанавливаться после травмы кисти. Он уже перенес две операции - в августе 2018-го и июне 2019-го.
Свой последний официальный матч Александр провел в мае прошлого года, проиграв в первом круге турнира серии Мастерс в Риме Новаку Джоковичу.
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