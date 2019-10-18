Долгополов: Скоро увидимся на корте

Украинец вернется к выступлениям после 17-месячной паузы.

Украинский теннисист Александр Долгополов подтвердил, что в ближайшее время вернется на корт.



“Готовимся, тренируемся. Надеюсь, что новый сезон начну в Дохе. Потом полечу в Австралию. Пока все продвигается хорошо. Уже каждый день тренируюсь, больше двух часов могу играть.

Поэтому, надеюсь, скоро увидимся на корте“, - заявил Александр в эфире телеканала UA:Перший.

Напомним, Долгополов продолжает восстанавливаться после травмы кисти. Он уже перенес две операции - в августе 2018-го и июне 2019-го.

Свой последний официальный матч Александр провел в мае прошлого года, проиграв в первом круге турнира серии Мастерс в Риме Новаку Джоковичу.