Стаховский: Девочки быстрее взрослеют и по ним сразу видно, будут ли они играть хорошо

Украинец признался, что теннис является недешевым удовольствием.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал о развитии тенниса в Украине.

“Женский теннис всегда был быстрее мужского. Девочки быстрее взрослеют и по ним сразу видно, будут ли они играть хорошо, посредственно, или не будут играть вообще.

Парням в этом плане сложнее, потому что конкуренция выше, уровень физического развития намного выше. То есть молодым парням 17-18 лет сложно конкурировать с такими мужиками, скажем, как я. Не только с физической стороны, но и с психологической.

Чтобы раскрыться девочкам, им нужно дожить до 17-18-19 лет и они уже понимают, где они могут быть. А у мужчин нужно ждать до 22-23 лет, а это уже другие финансовые вливания, это намного дороже“, - сказал Стаховский в интервью YouTube-каналу Sport Traveler UA.

Ранее сообщалось, что Стаховский не смог пробиться в полуфинал турнира в Орлеане.