Свитолина - о поражении на Кубке Кремля: К сожалению, все сложилось не в мою пользу

Украинская теннисистка рассказала о планах после турнира в Москве.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свое поражение от Вероники Кудерметовой в рамках второго круга турнира серии Premier в Москве (Россия).

“Мне кажется, это был непростой матч, но мы играли хорошо в третьем сете. Концовка встречи получилась упорной. К сожалению, все сложилось не в мою пользу. Теперь буду восстанавливаться и готовиться к Итоговому турниру в Шэньчжэне.

Настрой у меня позитивный, потому что мне предстоит защитить свой титул. Очень этого жду. Я постараюсь выложиться на все 100%. Остался последний рывок, ведь это заключительный турнир в сезоне“, - заявила украинка.

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