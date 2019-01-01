Стало известно, когда Долгополов вернется на корт

Украинский теннисист выступит на турнире в Дохе после 17-месячной паузы.

Украинский теннисист Александр Долгополов вернется на корт на турнире в Дохе, который пройдет с 30 декабря 2019-го года по 5 января 2020-го года, сообщил журналист Михал Самульски на своей странице в Twitter.

Также отмечается, что украинец планирует сыграть на Открытом чемпионате Австралии.

Напомним, Долгополов продолжает восстанавливаться после травмы кисты. Он уже перенес две операции - в августе 2018-го и июне 2019-го.

Свой последний официальный матч Александр провел в мае прошлого года, проиграв в первом круге турнира серии Мастерс в Риме Новаку Джоковичу.