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Стало известно, когда Долгополов вернется на корт

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Украинский теннисист выступит на турнире в Дохе после 17-месячной паузы.
Александр Долгополов
Александр Долгополов
Getty Images

Украинский теннисист Александр Долгополов вернется на корт на турнире в Дохе, который пройдет с 30 декабря 2019-го года по 5 января 2020-го года, сообщил журналист Михал Самульски на своей странице в Twitter.

Также отмечается, что украинец планирует сыграть на Открытом чемпионате Австралии.

Напомним, Долгополов продолжает восстанавливаться после травмы кисты. Он уже перенес две операции - в августе 2018-го и июне 2019-го. 

Свой последний официальный матч Александр провел в мае прошлого года, проиграв в первом круге турнира серии Мастерс в Риме Новаку Джоковичу.

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Теги: теннис, Александр Долгополов
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