Кудерметова - о победе над Свитолиной: Получилось выстоять благодаря безумной поддержке

Россиянка сенсационно прошла дальше.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась впечатлениями по поводу победы над Элиной Свитолиной за выход в четвертьфинал.

“У меня сегодня получилось вернуться в матч и выстоять благодаря такой безумной поддержке. Я сегодня старалась при возможности, когда были удобные мячи, прессовать, идти к сетке, добивать.

А когда мы держали мяч на задней линии, мне кажется, у меня было меньше шансов, чем у нее“, - приводит слова Кудерметовой официальный сайт соревнований.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео обзор поединка.

Напомним, что Марченко вышел в полуфинал парного турнира в Исманинге.