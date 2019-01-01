Кудерметова - о победе над Свитолиной: Получилось выстоять благодаря безумной поддержке
Россиянка сенсационно прошла дальше.
Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась впечатлениями по поводу победы над Элиной Свитолиной за выход в четвертьфинал.
“У меня сегодня получилось вернуться в матч и выстоять благодаря такой безумной поддержке. Я сегодня старалась при возможности, когда были удобные мячи, прессовать, идти к сетке, добивать.
А когда мы держали мяч на задней линии, мне кажется, у меня было меньше шансов, чем у нее“, - приводит слова Кудерметовой официальный сайт соревнований.
Отметим, что на нашем сайте доступно видео обзор поединка.
Напомним, что Марченко вышел в полуфинал парного турнира в Исманинге.
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