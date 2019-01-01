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Кудерметова - о победе над Свитолиной: Получилось выстоять благодаря безумной поддержке

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Россиянка сенсационно прошла дальше.
Вероника Кудерметова
Вероника Кудерметова
Getty Images

Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась впечатлениями по поводу победы над Элиной Свитолиной за выход в четвертьфинал.

“У меня сегодня получилось вернуться в матч и выстоять благодаря такой безумной поддержке. Я сегодня старалась при возможности, когда были удобные мячи, прессовать, идти к сетке, добивать.

А когда мы держали мяч на задней линии, мне кажется, у меня было меньше шансов, чем у нее“, - приводит слова Кудерметовой официальный сайт соревнований. 

Отметим, что на нашем сайте доступно видео обзор поединка.

Напомним, что Марченко вышел в полуфинал парного турнира в Исманинге.

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Теги: Вероника Кудерметова, Элина Свитолина
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