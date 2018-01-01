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Свитолина покинула турнир в Москве, в трех сетах уступив россиянке

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Первая ракетка Украины не смогла пробиться в четвертьфинал Кубка Кремля.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение во втором круге турнира серии Premier в Москве (Россия). Наша спортсменка в трех сетах проиграла хозяйке соревнований Веронике Кудерметовой.

Кубок Кремля. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) - Вероника Кудерметова (Россия) - 2:6, 6:1, 5:7

Матч продолжался 1 час и 8 минут. За это время украинка выполнила 4 подачи на вылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету россиянки 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 из 12 реализованных брейк-пойнтов.

Напомним, ранее Кубок Кремля покинула еще одна украинская теннисистка - Даяна Ястремская.

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Теги: теннис, Элина Свитолина
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