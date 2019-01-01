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Марченко вышел в полуфинал турнира парного разряда в Исманинге

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Украинец выступает в паре с Харри Хелиоваарой из Финляндии.
Илья Марченко
Илья Марченко
Getty Images

Вторая ракетка Украины Илья Марченко пробился в 1/2 финала парного разряда на турнире Challenger в Исманинге (Германия).

Наш спортсмен в дуэте с финном Харри Хелиоваарой в двух сетах обыграл польскую пару Кароля Джевецки и Шимона Валькова - 6:1, 6:4.

Матч продолжался всего 53 минуты.

Напомним, в четвертьфинале украино-финский тандем оказался сильнее испанского дуэта Роберто Ортеги-Ольмедо и Серхио Мартос-Хорнеса.

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Теги: теннис, Илья Марченко
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