Марченко вышел в полуфинал турнира парного разряда в Исманинге

Украинец выступает в паре с Харри Хелиоваарой из Финляндии.

Вторая ракетка Украины Илья Марченко пробился в 1/2 финала парного разряда на турнире Challenger в Исманинге (Германия).

Наш спортсмен в дуэте с финном Харри Хелиоваарой в двух сетах обыграл польскую пару Кароля Джевецки и Шимона Валькова - 6:1, 6:4.

Матч продолжался всего 53 минуты.

Напомним, в четвертьфинале украино-финский тандем оказался сильнее испанского дуэта Роберто Ортеги-Ольмедо и Серхио Мартос-Хорнеса.