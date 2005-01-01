15-летняя Гауфф: Людей бесит, что обо мне стали говорить

Молодая теннисистка в центре внимания.

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как менялось отношение к ней после нескольких успехов.

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“После Уимблдона и US Open люди говорили: “О, это просто разовый успех. Вокруг нее слишком много шумихи“. Людей бесило, что обо мне стали говорить.

“Почему столько хайпа? Почему она сама создает так много шумихи?“ Я хочу, чтобы люди поняли, что я о себе ничего не пишу. Это другие. Я с этим ничего поделать не могу!

Я стараюсь не принимать это близко к сердцу. Думаю, я использовала это в качестве мотивации для себя, хотела доказать, что эти люди не правы.

Я упорно работаю, чтобы оставаться в туре. Да, Уимблдон и US Open сложились великолепно для меня, но они даже не должны были появиться в моем календаре“, - приводит слова Гауфф The Guardian.

Напомним, что Гауфф вошла в топ-100 рейтинга лучших теннисисток.