Переключиться на мобильную версию

15-летняя Гауфф: Людей бесит, что обо мне стали говорить

Комментариев: 0
Молодая теннисистка в центре внимания.
Кори Гауфф
Кори Гауфф
Getty Images

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как менялось отношение к ней после нескольких успехов.

Читай также: Гауфф - самая молодая четвертьфиналистка турнира WTA с 2005 года

“После Уимблдона и US Open люди говорили: “О, это просто разовый успех. Вокруг нее слишком много шумихи“. Людей бесило, что обо мне стали говорить.

“Почему столько хайпа? Почему она сама создает так много шумихи?“ Я хочу, чтобы люди поняли, что я о себе ничего не пишу. Это другие. Я с этим ничего поделать не могу!

Я стараюсь не принимать это близко к сердцу. Думаю, я использовала это в качестве мотивации для себя, хотела доказать, что эти люди не правы.

Я упорно работаю, чтобы оставаться в туре. Да, Уимблдон и US Open сложились великолепно для меня, но они даже не должны были появиться в моем календаре“, - приводит слова Гауфф The Guardian. 

Напомним, что Гауфф вошла в топ-100 рейтинга лучших теннисисток.

Поделись:
Теги: Кори Гауфф, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь