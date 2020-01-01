Марченко пробился в четвертьфинал парного турнира в Германии

Украинец выступает в паре с представителем Финляндии.

Украинский теннисист Илья Марченко вышел в 1/4 парного турнира серии Challenger в Исманинге (Германия).

В первом круге наш спортсмен в паре с Хенри Хелиоваарой из Финляндии одержали победу над испанским дуэтом Роберто Ортеги-Ольмедо и Серхио Мартос-Хорнеса со счетом 6-3, 7-6 (3).

Матч продолжался 1 час и 15 минут. По ходу второй партии Марченко и Хелиоваара сумели отыграться со счета 2-5.

В четвертьфинале Илья Марченко и Хенри Хелиоваара встретятся с представителями Польши Каролем Джевецки и Шимоном Вальковым.