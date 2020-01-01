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Марченко пробился в четвертьфинал парного турнира в Германии

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Украинец выступает в паре с представителем Финляндии.
Илья Марченко
Илья Марченко
Getty Images

Украинский теннисист Илья Марченко вышел в 1/4 парного турнира серии Challenger в Исманинге (Германия).

В первом круге наш спортсмен в паре с Хенри Хелиоваарой из Финляндии одержали победу над испанским дуэтом Роберто Ортеги-Ольмедо и Серхио Мартос-Хорнеса со счетом 6-3, 7-6 (3).

Матч продолжался 1 час и 15 минут. По ходу второй партии Марченко и Хелиоваара сумели отыграться со счета 2-5.

В четвертьфинале Илья Марченко и Хенри Хелиоваара встретятся с представителями Польши Каролем Джевецки и Шимоном Вальковым.

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Теги: теннис, Илья Марченко
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