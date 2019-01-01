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Ястремская не смогла пробиться в четвертьфинал Кубка Кремля

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Украинская теннисистка в непростом поединке уступила представительнице Бельгии.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская проиграла матч второго тура на турнире серии Premier в Москве (Россия). Наша спортсменка в трех сетах уступила бельгийке Кирстен Флипкенс.

Кубок Кремля. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина, 5) - Кирстен Флипкенс (Бельгия) - 3-6, 6-3, 3-6

Матч продолжался 2 часа и 6 минут. За это время на счету украинки 4 эйса, 3 двойных ошибки и 4 из 11 реализованных брейк-пойнта. Ее соперница выполнила 2 подачи на вылет, сделала 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов.

Напомним, в первом круге Ястремская обыграла хозяйку соревнований Дарью Касаткину.

Отметим, что на турнире также выступит первая ракетка Украины Элина Свитолина. Она начнет свои выступления со второго раунда, где встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция встречи Свитолина - Кудерметова.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская
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