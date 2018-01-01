Свитолина - Кудерметова: видео онлайн трансляция матча в Москве

Украинская теннисистка поборется за выход в четвертьфинал Кубка Кремля.

Свитолина - Кудерметова: видео онлайн трансляция Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина начнет свое выступление на турнире серии Premier в Москве (Россия).

Во втором круге соперницей украинки будет представительница России Вероника Кудерметова, которая является 42-й ракеткой мира.

Поединок состоится завтра, 17-го октября. Ориентировочное начало встречи - 12:00 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляций будет добавлен ближе к началу матча].

Ранее теннисистки не встречались между собой.