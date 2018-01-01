Федерер: Рафа и Новак - сумасшедшие!

Теннисист рад такой конкуренции на корте.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением по поводу противостояния с Надалем и Джоковичем.

Отметим, что у Федерера 20 титулов Большого шлема, у Надаля - 19, у Джоковича - 16.

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“Я стараюсь достичь как можно больше в том, что могу контролировать. Было круто завоевать 100 титулов. Это было нечто необычайное. Конечно, все рекорды рано или поздно будут побиты.

Достижения Рафы и Новак феноменальны. Это просто сумасшествие! Но они добьются большего, я это знаю. Я же постараюсь укрепить свое лидерство и выиграть больше титулов на турнирах Большого шлема.

К тому же в дверь стучится новое поколение, так что происходит много всего. Однако я наслаждаюсь противостоянием с Новаком, Рафой и другими“, - цитирует Федерера Tennis World USA.

Напомним, что швейцарец занимает 3 строчку в рейтинге лучших, испанец - вторую строчку, серб - первую строчку рейтинга ATP.