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Федерер: Рафа и Новак - сумасшедшие!

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Теннисист рад такой конкуренции на корте.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением по поводу противостояния с Надалем и Джоковичем. 

Отметим, что у Федерера 20 титулов Большого шлема, у Надаля - 19, у Джоковича - 16.

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“Я стараюсь достичь как можно больше в том, что могу контролировать. Было круто завоевать 100 титулов. Это было нечто необычайное. Конечно, все рекорды рано или поздно будут побиты.

Достижения Рафы и Новак феноменальны. Это просто сумасшествие! Но они добьются большего, я это знаю. Я же постараюсь укрепить свое лидерство и выиграть больше титулов на турнирах Большого шлема. 

К тому же в дверь стучится новое поколение, так что происходит много всего. Однако я наслаждаюсь противостоянием с Новаком, Рафой и другими“, - цитирует Федерера Tennis World USA. 

Напомним, что швейцарец занимает 3 строчку в рейтинге лучших, испанец - вторую строчку, серб - первую строчку рейтинга ATP.

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Теги: Роджер Федерер, теннис
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