Ястремская - Флипкенс: видео онлайн трансляция матча в Москве

Вторая ракетка Украины поборется за выход в четвертьфинал турнира на Кубке Кремля.

Ястремская - Флипкенс: видео онлайн трансляция Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет матч второго раунда на турнире серии Premier в Москве (Россия).

Соперницей украинки будет Кирстен Флипкенс из Бельгии, которая является 120-й ракеткой мира.

Поединок состоится сегодня, 16-го октября. Ориентировочное начало встречи - 14:15 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

Ранее теннисистки не встречались между собой.

Напомним, в первом круге Ястремская разгромила представительницу России Дарью Касаткину.

Отметим, что на турнире также выступит первая ракетка Украины Элина Свитолина. Она начнет свои выступления со второго раунда, где встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой.