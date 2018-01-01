Ястремская: Кубок Кремля - особенный турнир для меня
Украинская теннисистка счастлива участвовать на турнире.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская поделилась подробностями победы над россиянкой Дарьей Касаткиной (6:1, 6:4) в Кубке Кремля.
“Эта победа очень многое значит для меня, потому что мне очень нравится этот турнир. Он для меня особенный!
Первые два матчбола я не реализовала, потому что в этот момент неожиданно чихнула. Но это помогло мне расслабиться“, - цитирует Ястремскую пресс-служб турнира.
Ранее украинская теннисистка заявила, что была готова к встрече с чемпионкой.
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