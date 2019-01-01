Ястремская: Я была готова сыграть с действующей чемпионкой
Украинка довольна своей игрой.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская подвела итог победы над Дарьей Касаткиной (6:1, 6:4) на старте Кубка Кремля.
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“Я очень довольна показанным теннисом сегодня. Особенно после того, как моя соперница стала возвращаться в игру во втором сете.
Я с удовольствием приняла вызов сыграть с действующим обладателем титула турнира.
Сегодня только второй день после игр в Азии. Мое тело все еще пытается акклиматизироваться“, - приводит слова Ястремской WTA.
Отметим, что другая украинская теннисистка вышла в основную сетку турнира в Люксембурге.
Полная версия правил