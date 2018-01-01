Ястремская разгромила российскую теннисистку в первом туре Кубка Кремля

Украинская теннисистка не испытала проблем с соперницей из России.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в первом круге Кубка Кремля сыграла с действующей чемпионкой турнира Дарьей Касаткиной.

Украинка не испытала проблем в этом поединке, обыграв россиянку в двух сетах - 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час и 21 минуту.

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По ходу встречи Ястремская дважды подала навылет, пять раз ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 6 из 8-ми брейк-поинта. Ее соперница ни разу не совершила эйс, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 10-ти брейк-поинта.

Отметим, что Кубок Кремля проходит в Москве (Россия). Призовой фонд турнира составляет 1 миллион 32 тысячи долларов.

В следующем раунде Ястремская сыграет со 120-й ракеткой мира Кирстен Флипкенс из Бельгии.