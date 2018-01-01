Свитолина: Если нет стабильности - ты не можешь двигаться вперед

Украинка подметила, что изменилось в Москве.

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась мнением по поводу современной Москвы и инфраструктуры.

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“Впечатления от нового стадиона? Смотрится очень хорошо. Я думаю, что это хорошая локация, тут много места. И это очень важно для игроков, так как много людей задействовано, к тому же здесь и мужчины играют.

Для меня любой большой турнир всегда очень важен. Если честно, я мало была в Москве - в самом городе. Мне сложно судить. Выглядит все очень хорошо. Когда я в последний раз была, все было в Москве по-другому. Сейчас город расцвел.

Если нет стабильности - ты не можешь двигаться вперед, ты не можешь играть большие турниры, начинаются сомнения. Теряется уверенность. Вера зарождается, когда ты успешно играешь, тогда ты хорошо сможешь отыграть с уверенностью “Большой шлем“.

“Большие шлемы“ - это всегда дополнительное давление. Нужно всегда быть готовой и пытаться использовать каждый шанс“, - цитирует слова Свитолиной Чемпионат.

Отметим, что до этого украинская теннисистка поделился ожиданиями от Кубка Кремля.