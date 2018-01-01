Ястремская - Касаткина: видео онлайн трансляция матча в Москве
Вторая ракетка Украины поборется за выход во второй круг соревнований.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет матч первого круга на турнире серии Premier в Москве (Россия).
Соперницей украинки будет Дарья Касаткина из России, которая является 37-й ракеткой мира.
Поединок состоится завтра, 15-го октября. Ориентировочное начало встречи - 14:30 по киевскому времени.
[Плеер с видеотрансляцией будет доступен ближе к началу матча].
Ранее теннисистки не встречались между собой.
Отметим, что на турнире также выступит первая ракетка Украины Элина Свитолина. Она начнет свои выступления со второго раунда.
Полная версия правил