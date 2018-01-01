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Ястремская - Касаткина: видео онлайн трансляция матча в Москве

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Вторая ракетка Украины поборется за выход во второй круг соревнований.

Ястремская - Касаткина: видео онлайн трансляция
Ястремская - Касаткина: видео онлайн трансляция
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет матч первого круга на турнире серии Premier в Москве (Россия).

Соперницей украинки будет Дарья Касаткина из России, которая является 37-й ракеткой мира.

Поединок состоится завтра, 15-го октября. Ориентировочное начало встречи - 14:30 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляцией будет доступен ближе к началу матча].

Ранее теннисистки не встречались между собой.

Отметим, что на турнире также выступит первая ракетка Украины Элина Свитолина. Она начнет свои выступления со второго раунда.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, видео онлайн трансляция
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