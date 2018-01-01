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Свитолина: Монфис придумал создать совместный аккаунт в Instagram

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Это было сделано для того, чтоб фанаты могли следить за ними.
Свитолина и Монфис
Свитолина и Монфис
instagram.com/g.e.m.s.life/

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала подробности создания совместной страницы в Instagram с Гаэлем Монфисом.

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“Это была его изначальная идея. Не знаю, как-то так сложилось. Мы стараемся делиться информацией, когда это возможно.

Потому что бывает, что мы выступаем на разных турнирах. Это не так легко, но мы стараемся что-то придумывать для фанатов, для тех, кто за нами следит.

Думаю, что людям интересно узнать, что на WTA-туре и ATP-туре дела обстоят немного по-разному. Поэтому мы стараемся как-то совместить наши усилия просто для зрителей.

Нас очень многие называют g.e.m.s.life, даже когда мы вместе просто где-то идем. Новак Джокович, например, заходит в тренажерный зал и говорит: “О! g.e.m.s.life!“.

Многие об этом знают. Для нас это, конечно, большой сюрприз, что люди и именно игроки знают об этом“, - цитирует слова Свитолиной Чемпионат.

Напомним, что ранее ведущие программы “Гейм. Сет. Метс“ утверждали о положительном влияние парочки друг на друга.

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Теги: Элина Свитолина, Гаэль Монфис, теннис
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