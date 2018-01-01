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Костюк вышла в основную сетку турнира серии WTA в Люксембурге

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Украинка прошла квалификацию на отказе представительницы Швейцарии.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Юная украинская теннисистка вышла в основную сетку турнира серии WTA в Люксембурге.
 
В финале отбора наша спортсменка должна была сразиться против Штефани Фегеле, но швейцарка снялась с матча.

Отметим, что во втором круге квалификации Костюк обыграла Катю Ювань из Словении.

Таким образом, Костюк будет единственной представительницей Украины в Люксембурге, поскольку Катерина Козлова решила попустить турнир из-за травмы.

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Теги: теннис, Марта Костюк
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