Костюк вышла в основную сетку турнира серии WTA в Люксембурге

Украинка прошла квалификацию на отказе представительницы Швейцарии.

Юная украинская теннисистка вышла в основную сетку турнира серии WTA в Люксембурге.



В финале отбора наша спортсменка должна была сразиться против Штефани Фегеле, но швейцарка снялась с матча.

Отметим, что во втором круге квалификации Костюк обыграла Катю Ювань из Словении.

Таким образом, Костюк будет единственной представительницей Украины в Люксембурге, поскольку Катерина Козлова решила попустить турнир из-за травмы.