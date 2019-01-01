Переключиться на мобильную версию

Друг известного австралийского теннисиста разбил его машину за 300 тысяч долларов

Комментариев: 0
Ник Кирьос доверил свою роскошную машину другу, который не справился с управлением.
Ник Кирьос и его дорогой автомобиль
Ник Кирьос и его дорогой автомобиль
instagram.com/k1ngkyrg1os/

Австралийский теннисист Ник Кирьос попал в центр внимания журналистов после того, как стало известно об участии его роскошного автомобиля в ДТП.

Читай также: Бразильский игрок попал в ДТП, пытаясь скрыться от преследования двух мотоциклистов

По информации Daily Mail, автомобиль Кирьоса Dodge Challenger SRT Demon попал в аварию в Боннере (Австралия).

Однако источник сообщает, что за рулем машины был не Кирьос, а его близкий друг.

Как отмечают свидетели, Ник был на месте ДТП и сразу после аварии вытащил из авто свои вещи. При этом полиция не сообщает, находился ли в машине в момент аварии или прибыл на место после случившегося.

Стоит сказать, что стоимость автомобиля составляет 300 тысяч долларов и в Австралии зарегистрировано лишь 4 таких машины.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу Эррол Спенс попал в ужасное ДТП, видео которого уже просочилось в Сеть.

Поделись:
Теги: теннис, Ник Кирьос, ДТП, авария
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь