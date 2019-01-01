Друг известного австралийского теннисиста разбил его машину за 300 тысяч долларов
Австралийский теннисист Ник Кирьос попал в центр внимания журналистов после того, как стало известно об участии его роскошного автомобиля в ДТП.
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По информации Daily Mail, автомобиль Кирьоса Dodge Challenger SRT Demon попал в аварию в Боннере (Австралия).
Однако источник сообщает, что за рулем машины был не Кирьос, а его близкий друг.
Как отмечают свидетели, Ник был на месте ДТП и сразу после аварии вытащил из авто свои вещи. При этом полиция не сообщает, находился ли в машине в момент аварии или прибыл на место после случившегося.
Стоит сказать, что стоимость автомобиля составляет 300 тысяч долларов и в Австралии зарегистрировано лишь 4 таких машины.
Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу Эррол Спенс попал в ужасное ДТП, видео которого уже просочилось в Сеть.
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