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Свитолина прокомментировала свой выход на Итоговый турнир WTA

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Украинская теннисистка примет участие в соревнованиях в качестве действующей победительницы турнира.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свою квалификацию на Итоговый турнир WTA, который стартует 27-го октября в Шэньчжэне (Китай).

“Я очень взволнована. Итоговый турнир WTA занимает особое место в моем сердце. На этом турнире я завоевала самый важный титул в своей карьере.

Я очень рада, что прошла квалификацию на свой третий WTA Finals, и с нетерпением жду своей первой поездки в Шэньчжэнь“, - цитирует Элину официальный сайт WTA.

Напомним, что Свитолина третий раз подряд выступит на Итоговом турнире. Она является действующей победительницей турнира. В прошлом году украинка обыграла в финале Слоан Стивенс.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Итоговый турнир WTA
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