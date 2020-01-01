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Костюк вышла во второй тур квалификации в Люксембурге

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Украинка обыграла Деспину Папамихаил из Греции.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй раунд квалификации на турнире WTA BGL BNP Paripas в Люксембурге.

В стартовом матче наша спортсменка обыграла представительницу Греции Деспину Папамихаил.

Поединок продолжался 1 час 8 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3. За это время Марта оформила три брейка, а на своей подаче проиграла один гейм.

Во втором раунде отбора Костюк сыграет с Катей Ювань из Словении.

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Теги: Марта Костюк, теннис, WTA
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