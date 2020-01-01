Костюк вышла во второй тур квалификации в Люксембурге

Украинка обыграла Деспину Папамихаил из Греции.

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй раунд квалификации на турнире WTA BGL BNP Paripas в Люксембурге.

В стартовом матче наша спортсменка обыграла представительницу Греции Деспину Папамихаил.

Поединок продолжался 1 час 8 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3. За это время Марта оформила три брейка, а на своей подаче проиграла один гейм.

Во втором раунде отбора Костюк сыграет с Катей Ювань из Словении.