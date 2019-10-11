Федерер: Я в соцсетях не ради денег

Швейцарец любит общаться с болельщиками.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением по поводу социальных сетей.

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“После Уимблдона я прекрасно отдохнул от соцсетей, потому что проводил много времени с семьей. Я просто устал.

Мне нравится быть с детьми. Я хочу быть хорошим примером для них и не сидеть все время в телефоне.

В Шанхае детей рядом нет, прессу они не читают, так что не знают, что я здесь с телефоном в руках. Вообще, мне всегда нравится общаться с болельщиками в соцсетях.

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Я всегда говорил, клялся себе, что никогда не открою страницу в соцсети, если буду вынужден каждый день публиковать по два поста. Этого в моих планах не было, хотя люди говорят, что мы должны это делать.

Но мне все равно, что я должен делать, потому что я в соцсетях не ради денег.

Я просто хочу общаться с болельщиками. Люблю это делать, когда нахожусь на массажном столе или утром, когда других дел нет“, - приводит слова Федерера официальный сайт WTA.

Отметим, что родители Федерера приехали поддержать его на турнире в Шанхае.