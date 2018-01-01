Медведев: Соперники стали относиться ко мне по-другому

К финалисту US Open изменили свое отношение соперники.

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал изменения отношения соперников к нему.

“Я действительно думаю, что соперники стали относиться ко мне по-другому. Я чувствую это, хотя стараюсь оставаться самим собой.

Другие игроки даже стали по-другому со мной разговаривать. Это происходит неосознанно. Так бывает.

Думаю, так происходит со всеми, кто добивается подобных результатов. Чем лучше у тебя результаты, тем больше все меняется“, - цитирует Медведева официальный сайт WTA.

Отметим, что россиянин не считает себя непобедимым.

Напомним, что Медведев занимает 4 строчку в рейтинге лучших теннисистов.