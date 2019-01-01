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Цуренко досрочно завершила сезон

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Украинская теннисистка больше не выйдет на корт в этом году.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Третья ракетка Украины Леся Цуренко приняла решение досрочно завершить текущий сезон из-за травмы локтя.

Цуренко снялась с турнира в Люксембурге, который пройдет на следующей неделе и, таким образом, завершила свое выступление в текущем сезоне. Отметим, что из-за травмы Леся не принимала участия в нескольких последних турнирах.

Свой последний турнир Цуренко сыграла в августе, когда проиграла во втором круге соревнований в Вашингтоне, а после этого она была вынуждена была пропустить US Open. На данный момент Цуренко занимает 73-ю позицию в мировом рейтинге WTA.

Ранее сообщалось, что украинка Даяна Ястремская уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине.

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Теги: теннис, Леся Цуренко, WTA
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Источник: btu.org.ua

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