Цуренко досрочно завершила сезон

Украинская теннисистка больше не выйдет на корт в этом году.

Третья ракетка Украины Леся Цуренко приняла решение досрочно завершить текущий сезон из-за травмы локтя.

Цуренко снялась с турнира в Люксембурге, который пройдет на следующей неделе и, таким образом, завершила свое выступление в текущем сезоне. Отметим, что из-за травмы Леся не принимала участия в нескольких последних турнирах.

Свой последний турнир Цуренко сыграла в августе, когда проиграла во втором круге соревнований в Вашингтоне, а после этого она была вынуждена была пропустить US Open. На данный момент Цуренко занимает 73-ю позицию в мировом рейтинге WTA.

Ранее сообщалось, что украинка Даяна Ястремская уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине.