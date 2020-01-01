Ястремская - Кудерметова: видео онлайн трансляция четвертьфинала в Тяньцзине
Вторая ракетка Украины поборется за выход в полуфинал турнира в Китае.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет матч 1/4 финала на турнире серии WTA в Тяньцзине (Китай).
Соперницей украинки будет Вероника Кудерметова из России, которая является 45-й ракеткой мира.
Поединок состоится завтра, 11-го октября. Начало встречи - не ранее 10:00 по киевскому времени.
[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].
Ранее теннисистки не встречались между собой.
Напомним, ранее Ястремская обыграла представительницу Китая Пэн Шуай.
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