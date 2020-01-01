Переключиться на мобильную версию

Ястремская - Кудерметова: видео онлайн трансляция четвертьфинала в Тяньцзине

Комментариев: 0
Вторая ракетка Украины поборется за выход в полуфинал турнира в Китае.

Ястремская - Кудерметова: видео онлайн трансляция
Ястремская - Кудерметова: видео онлайн трансляция
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет матч 1/4 финала на турнире серии WTA в Тяньцзине (Китай).

Соперницей украинки будет Вероника Кудерметова из России, которая является 45-й ракеткой мира.

Поединок состоится завтра, 11-го октября. Начало встречи - не ранее 10:00 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

Ранее теннисистки не встречались между собой.

Напомним, ранее Ястремская обыграла представительницу Китая Пэн Шуай.

Поделись:
Теги: теннис, Даяна Ястремская, видео онлайн трансляция
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь