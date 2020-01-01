Ястремская - Кудерметова: видео онлайн трансляция четвертьфинала в Тяньцзине

Вторая ракетка Украины поборется за выход в полуфинал турнира в Китае.

Ястремская - Кудерметова: видео онлайн трансляция Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет матч 1/4 финала на турнире серии WTA в Тяньцзине (Китай).

Соперницей украинки будет Вероника Кудерметова из России, которая является 45-й ракеткой мира.

Поединок состоится завтра, 11-го октября. Начало встречи - не ранее 10:00 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

Ранее теннисистки не встречались между собой.

Напомним, ранее Ястремская обыграла представительницу Китая Пэн Шуай.