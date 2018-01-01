15-летняя теннисистка попала в топ-100 рейтинга WTA

Гауфф покоряет новые вершины.

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф поделилась своими эмоциями по поводу того, что на следующей неделе она впервые в карьере попадет в топ-100 рейтинга WTA.

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“Это было моей целью. В январе я написала подруге, что хочу завершить год в топ-100, хотя в то время я была примерно 800-й в рейтинге. Так что цель казалась притянутой за уши. Но я рада, что смогла ее достичь.

Еще одной важной целью было попадание в основную сетку на двух турнирах Большого шлема. Так и произошло. Я довольна, что мне удалось сделать все задуманное в этом сезоне.

Много очков я заработала на Шлемах, а на турнире в Линце я ощущаю внутренний порыв. Это сумасшествие, потому что я попала в основную сетку как лаки-лузер.

Надеюсь пройти как можно дальше. Я не так много думаю о рейтинге, но важно иметь какие-то цели“, - приводит слова Гауфф официальный сайт WTA.

Отметим, что Гауфф стала самой молодой четвертьфиналисткой турнира.