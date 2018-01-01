Ястремская: Я хотела спать во время игры

Украинка сосредоточена на следующей сопернице.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась впечатлениями от поединка с Пэн Шуай, в котором смогла одолеть соперницу(6:2, 6:4) и оформить путевку в четвертьфинал.

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“Я не очень хорошо спала ночью. Но старалась подготовиться как можно лучше. В ходе матча я ощущала усталость и хотела спать.

Я попыталась заставить себя двигаться и играть интенсивно. Ты не всегда можешь играть великолепно, так что получилось нормально. Я уверена в своей игре.

Я думаю не о трофее, а только о том, чтобы провести отличный матч. Конечно, завоевание титула является моей целью, но я стараюсь об этом не думать“, - приводит слова Ястремскую официальный сайт турнира.

Отметим, что видео обзор матча доступен на нашем сайте.