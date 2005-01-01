Ястремская уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине

Украинская теннисистка не оставила шансов своей сопернице.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская продолжает уверенное продвижение по турнирной сетки на чемпионате WTA в Тяньцзине.

В рамках второго круга турнира молодая украинка переиграла китайскую спортсменку Пэн Шуай. Матч продолжался 1 час 11 минут и завершился победой украинки в двух сетах - 6:2, 6:4.

По ходу встречи Даяна совершила 6 эйсов, 3 двойные ошибки, а также реализовала 4 из 7-ми брейк-поинта.

Таким образом, Ястремская сыграет в четвертьфинале турнира, где ее соперницей будет россиянка Вероника Кудерметова.

Напомним, в матче первого круга Даяна Ястремская одержала победу над Чжу Линь. Смотрите видео обзор этого поединка.