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Ястремская уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине

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Украинская теннисистка не оставила шансов своей сопернице.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская продолжает уверенное продвижение по турнирной сетки на чемпионате WTA в Тяньцзине.

В рамках второго круга турнира молодая украинка переиграла китайскую спортсменку Пэн Шуай. Матч продолжался 1 час 11 минут и завершился победой украинки в двух сетах - 6:2, 6:4.

По ходу встречи Даяна совершила 6 эйсов, 3 двойные ошибки, а также реализовала 4 из 7-ми брейк-поинта.

Таким образом, Ястремская сыграет в четвертьфинале турнира, где ее соперницей будет россиянка Вероника Кудерметова.

Напомним, в матче первого круга Даяна Ястремская одержала победу над Чжу Линь. Смотрите видео обзор этого поединка.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Тяньцзинь, турнир, WTA
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