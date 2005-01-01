Шарапова: Я стала ближе к завершению карьеры

Российская теннисистка может в скором времени окончить карьеру.

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая снялась с турнира в Линце (Австрия), рассказала как проходит восстановление, а также поделилась мнением по поводу окончания карьеры.

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“Я делаю все, чтобы поскорее выздороветь, но это требует времени. Я не нахожусь под давлением. Главное - хорошо подготовиться к сезону, успешно войти в новый год.

Огонь в моих глазах все еще горит. Я знаю, что нужно для успеха в будущем. Когда я выиграла здесь, в Линце, в 2006 году, не думала, что буду продолжать выступать и сегодня.

Хочу предоставить себе и своему телу наилучшие возможности для игры.

Я люблю этот вид спорта, но у меня есть и другие цели в жизни. Конечно, я стала намного ближе к завершению карьеры, но кто знает, что еще впереди“, - цитирует слова Шараповой официальный сайт турнира в Линце.

Ранее Шарапова заявила, что ее дом - США.