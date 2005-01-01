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Ушел из жизни легендарный испанский теннисист

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Андрес Химено скончался после продолжительной болезни.
Андрес Химено после победы на Ролан Гаррос
Андрес Химено после победы на Ролан Гаррос
twitter.com/sportstarweb

Легендарный испанский теннисист Андрес Химено скончался в 82-летнем возрасте.

Как сообщает Marca, в последние годы знаменитый спортсмен был тяжело болен - врачи обнаружили у него онкологическое заболевание.

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“Только что мне сообщили печальную новость о смерти Андреса Химено. Бесспорно, он был одним из первопроходцев тенниса в Испании и великим спортсменом“, - прокомментировал известие испанец Рафаэль Надаль на своей страничке в Twitter.

Стоит отметить, что Химено в 1972-м году становился победителем Турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата Франции. На тот момент ему было 34 года и он до сих пор является самым возрастным победителем данного турнира.

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной Нидерландов скончался в 43-летнем возрасте.

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Теги: теннис, Испания, смерть
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