Гауфф - самая молодая четвертьфиналистка турнира WTA с 2005 года

15-летняя американка вышла в 1/4 турнира в Австрии.

Юная американская теннисистка Кори Гауфф установила уникальное достижение.

Спортсменка на отказе украинки Катерины Козловой вышла в четвертьфинал турнира в австрийском Линце, став самой молодой участницей этой стадии на турнирах WTA за последние 13 лет. Представительнице США 15 лет и 214 дней.

В 2005 году в 1/4 финала соревнований в Брисбене (Австралия) добралась болгарка Сесил Каратанчева. На тот момент ей было 15 лет и 153 дня.

За выход в полуфинал Гауфф сыграет с Элисон Ван Эйтванк или победительницей матча Кики Бертенс - Мисаки Дои.