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Ястремская - Пэн Шуай: видео онлайн трансляция матча в Тяньцзине

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Вторая ракетка Украины продолжает выступления в Китае.

Ястремская - Пэн Шуай: видео онлайн трансляция
Ястремская - Пэн Шуай: видео онлайн трансляция
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет матч второго тура турнира серии WTA в Тяньцзине (Китай).

Соперницей украинки будет хозяйка соревнований Пэн Шуай, которая является 96-й ракеткой мира.

Поединок состоится завтра, 10-го октября. Начало встречи - не ранее 06:00 по киевскому времени.

Ранее теннисистки встречались между собой один раз, победила украинка.

Напомним, в первом раунде Ястремская разобралась с еще одной китаянкой - Чжу Линь.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, видео онлайн трансляция
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