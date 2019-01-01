Ястремская - Пэн Шуай: видео онлайн трансляция матча в Тяньцзине

Вторая ракетка Украины продолжает выступления в Китае.

Ястремская - Пэн Шуай: видео онлайн трансляция Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет матч второго тура турнира серии WTA в Тяньцзине (Китай).

Соперницей украинки будет хозяйка соревнований Пэн Шуай, которая является 96-й ракеткой мира.

Поединок состоится завтра, 10-го октября. Начало встречи - не ранее 06:00 по киевскому времени.

Ранее теннисистки встречались между собой один раз, победила украинка.

Напомним, в первом раунде Ястремская разобралась с еще одной китаянкой - Чжу Линь.