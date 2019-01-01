Ястремская - Пэн Шуай: видео онлайн трансляция матча в Тяньцзине
Вторая ракетка Украины продолжает выступления в Китае.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет матч второго тура турнира серии WTA в Тяньцзине (Китай).
Соперницей украинки будет хозяйка соревнований Пэн Шуай, которая является 96-й ракеткой мира.
Поединок состоится завтра, 10-го октября. Начало встречи - не ранее 06:00 по киевскому времени.
Ранее теннисистки встречались между собой один раз, победила украинка.
Напомним, в первом раунде Ястремская разобралась с еще одной китаянкой - Чжу Линь.
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