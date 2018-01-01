Циципас: Чтобы бороться за крупнейшие титулы, нужно пройти через боль
Греческий теннисист рассказал, что нужно сделать того, чтобы оставить после себя след.
Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал свою победу во втором круге турнира серии Мастерс в Шанхае (Китай) над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом - 7:6 (7:3), 7:6 (7:3).
Читай также: Циципас: Хочу обойти Большую тройку в мировом рейтинге
“Я знал, что будет непросто, и было действительно очень тяжело. Несмотря на усилия, которые я приложил, мне казалось, что и этого будет недостаточно для победы.
Знаю, что для борьбы за крупнейшие титулы, нужно пройти через боль, славу и тяжелую борьбу. Я очень взволнован и воодушевлен тем, что имею возможность пройти через всё это“,- приводит слова теннисиста официальный сайт АТР.
Следующим соперником Циципаса в Шанхае будет поляк Хуберт Хуркач.
Полная версия правил