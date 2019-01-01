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Федерер: Отец хочет, чтоб я в следующем году участвовал на турнире в Шанхае

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Швейцарца поддерживает в Шанхае его семья.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что на турнире в Шанхае у него особенная поддержка.

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“Я рад, что родители здесь со мной. Они также собираются отправиться со мной в Токио в следующий понедельник. Родители раньше в Японии не были. Это будет увлекательное путешествие.

Они только прибыли из Сингапура, где провели время с моей сестрой. Так что у них тур по Азии. 

Отец сказал мне: “Пожалуйста, можешь сыграть здесь и в следующем году, чтобы я тоже мог приехать?“. Он здорово проводит время здесь.

Моим родителям здесь нравится. Они осматривают достопримечательности. Отец впервые увидел местный центральный корт и арену. Он был очень впечатлен“, - приводит слова Федерера официальный сайт турнира. 

Отметим, что Федерер хочет принять участие на Уимблдоне в 2020 году.

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Теги: Роджер Федерер, теннис
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