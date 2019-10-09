Козлова снялась с матча против Гауфф и досрочно покинула турнир в Линце

Украинка не смогла продолжить борьбу за выход в четвертьфинал соревнований.

Украинская теннисистка Катерина Козлова была вынуждена сняться по поду матча с американкой Кори Гауфф в рамках второго тура турнира серии WTA в Линце (Австрия). Отмечается, что во время поединка украинка получила травму.

At @WTALinz, @CocoGauff moves into the quarterfinals after Kozlova retired due to injury while trailing 4-6, 6-4, 2-0. pic.twitter.com/fJRnb2jYxn — WTA (@WTA) October 9, 2019

Линц. Второй круг

Катерина Козлова (Украина) - Кори Гауфф (США, LL) - 6-4, 4-6, 0-2, отказ

Матч продолжался 1 час и 28 минут. Козлова одержала победу в первой партии, а во втором сете первой сделала брейк. После этого ей пришлось взять медицинский тайм-аут из-за повреждения. В третьей партии при счете 2-0 в пользу соперницы, Катерина отказалась продолжать борьбу.