Козлова снялась с матча против Гауфф и досрочно покинула турнир в Линце

Украинская теннисистка Катерина Козлова была вынуждена сняться по поду матча с американкой Кори Гауфф в рамках второго тура турнира серии WTA в Линце (Австрия). Отмечается, что во время поединка украинка получила травму.

At @WTALinz, @CocoGauff moves into the quarterfinals after Kozlova retired due to injury while trailing 4-6, 6-4, 2-0. pic.twitter.com/fJRnb2jYxn