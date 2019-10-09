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Козлова снялась с матча против Гауфф и досрочно покинула турнир в Линце

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Украинка не смогла продолжить борьбу за выход в четвертьфинал соревнований.
Катерина Козлова
Катерина Козлова
Getty Images

Украинская теннисистка Катерина Козлова была вынуждена сняться по поду матча с американкой Кори Гауфф в рамках второго тура турнира серии WTA в Линце (Австрия). Отмечается, что во время поединка украинка получила травму.

Линц. Второй круг
Катерина Козлова (Украина) - Кори Гауфф (США, LL) - 6-4, 4-6, 0-2, отказ

Матч продолжался 1 час и 28 минут. Козлова одержала победу в первой партии, а во втором сете первой сделала брейк. После этого ей пришлось взять медицинский тайм-аут из-за повреждения. В третьей партии при счете 2-0 в пользу соперницы, Катерина отказалась продолжать борьбу.

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Теги: теннис, Катерина Козлова, Кори Гауфф
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