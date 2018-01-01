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Медведев: Не чувствую себя непобедимым

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Российский теннисист не обращает внимания на рейтинг.
Даниил Медведев
Даниил Медведев
Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал подробности своего физического состояния.

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“Не чувствую себя непобедимым, ведь я же проиграл несколько матчей. Если бы, скажем, я выиграл пять турниров в США, тогда я бы мог заявить такое.

Делаю все, чтобы сохранить нынешнюю форму. Это непросто, ведь как только позволишь себе расслабиться, результаты начнут падать. Поэтому тренируюсь на максимуме.

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Не имеет значения, на каком месте в рейтинге ты находишься. Можно как падать, так и подниматься.

В карьере возникают разные ситуации. Надо контролировать эмоции и показывать лучший теннис“, - цитирует слова Медведева официальный сайт ATP. 

Отметим, что Медведев занимает 4 строчку в рейтинге ATP.

Напомним, что российский теннисист позволял себе расслабиться во время турниров.

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Теги: Даниил Медведев, теннис
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