Бондаренко покинула парный турнир в Тяньцзине

Украинка в дуэте с представительницей Австралии проиграли стартовый матч.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в паре с австралийкой Ариной Родионовой потерпели разгромное поражение в первом круге парного турнира серии WTA в Тяньцзине (Китай). Соперницами дуэта были представительницы Японии Нао Хибино и Мию Като.

Тяньцзинь. Первый круг

Катерина Бондаренко/Арина Родионова (Украина/Австралия) - Нао Хибино/Мию Като (Япония) - 0-6, 0-6

Матч продолжался 45 минут. За это время украино-австралийскому тандему не удалось взять ни одного гейма.

Ранее Бондаренко покинула одиночный турнир в Тяньцзине.