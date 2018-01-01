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Бондаренко покинула парный турнир в Тяньцзине

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Украинка в дуэте с представительницей Австралии проиграли стартовый матч.
Катерина Бондаренко
Катерина Бондаренко
Getty Images

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в паре с австралийкой Ариной Родионовой потерпели разгромное поражение в первом круге парного турнира серии WTA в Тяньцзине (Китай). Соперницами дуэта были представительницы Японии Нао Хибино и Мию Като. 

Тяньцзинь. Первый круг
Катерина Бондаренко/Арина Родионова (Украина/Австралия) - Нао Хибино/Мию Като (Япония) - 0-6, 0-6

Матч продолжался 45 минут. За это время украино-австралийскому тандему не удалось взять ни одного гейма.

Ранее Бондаренко покинула одиночный турнир в Тяньцзине.

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Теги: теннис, Катерина Бондаренко
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