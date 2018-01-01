Козлова - Гауфф: видео онлайн трансляция матча в Линце

Украинка поборется за выход в четвертьфинал турнира в Австрии.

Козлова - Гауфф: видео онлайн трансляция Getty Images

Украинская теннисистка Катерина Козлова сыграет матч второго тура турнира серии WTA в Линце (Австрия).

Соперницей нашей спортсменки будет американка Кори Гауфф, которая является 110-й ракеткой мира.

Поединок состоится сегодня, 9-го октября. Начало встречи - не ранее 14:30 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

Ранее теннисистки не встречались.