Козлова - Гауфф: видео онлайн трансляция матча в Линце
Украинка поборется за выход в четвертьфинал турнира в Австрии.
Украинская теннисистка Катерина Козлова сыграет матч второго тура турнира серии WTA в Линце (Австрия).
Соперницей нашей спортсменки будет американка Кори Гауфф, которая является 110-й ракеткой мира.
Поединок состоится сегодня, 9-го октября. Начало встречи - не ранее 14:30 по киевскому времени.
[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].
Ранее теннисистки не встречались.
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