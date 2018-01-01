Украинка Снигур попала на Итоговый турнир среди юниоров

Юная украинская спортсменка получила первый номер посева.

Украинская теннисистка Дарья Снигур стала участницей Итогового турнира среди юниоров, который пройдет с 23-го по 27-е октября в Чэнду (Китай).

17-летняя спортсменка будет на этих соревнования первой сеяной. Участие в турнире также примут Чжэн Цинвэнь (Китай), Диан Парри (Франция), Камилла Бартон (Латвия), Нацуми Кавагути (Япония), Эльза Жакемо (Франция), Харрикейн Тайра Блэк (США), Оксана Селехметьева (Россия).

Напомним, в этом году Дарья Снигур выиграла юниорский Уимблдон, дошла до 1/8 финала юниорского Ролан Гарроса, а также была участницей полуфинала на юниорском Australian Open.