Ястремская - Чжу Линь: видео обзор победного матча украинки в Тяньцзине

Украинская теннисистка успешно стартовала на турнире в Китае.

Ястремская - Чжу Линь: видео обзор матча Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская пробилась во второй круг турнира серии WTA в китайском Тяньцзине. В первом раунде наша спортсменка уверенно обыграла китаянку Чжу Линь.

Вашему вниманию видео обзор матча Ястремская - Чжу Линь:

Тяньцзинь. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Чжу Линь (Китай) - 6-2, 6-3

В следующем раунде Даяна сыграет против еще одной представительницы Китая - Пэн Шуай.