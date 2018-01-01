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Ястремская - Чжу Линь: видео обзор победного матча украинки в Тяньцзине

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Украинская теннисистка успешно стартовала на турнире в Китае.

Ястремская - Чжу Линь: видео обзор матча
Ястремская - Чжу Линь: видео обзор матча
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская пробилась во второй круг турнира серии WTA в китайском Тяньцзине. В первом раунде наша спортсменка уверенно обыграла китаянку Чжу Линь.

Вашему вниманию видео обзор матча Ястремская - Чжу Линь: 

Тяньцзинь. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Чжу Линь (Китай) - 6-2, 6-3

В следующем раунде Даяна сыграет против еще одной представительницы Китая - Пэн Шуай.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, видео обзор матча
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