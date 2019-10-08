Переключиться на мобильную версию

Ястремская успешно стартовала на турнире в Тяньцзине

Комментариев: 0
Вторая ракетка Украины без проблем обыграла хозяйку соревнований.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская без проблем вышла во второй круг турнира серии WTA в китайском Тяньцзине. В матче первого раунда наша спортсменка уверенно обыграла представительницу Китая Чжу Линь.

Тяньцзинь. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Чжу Линь (Китай) - 6-2, 6-3

Во втором круге Ястремская сыграет против еще одной представительницы Китая - Пэн Шуай.

Ранее одиночный турнир в Тяньцзине покинула Катерина Бондаренко.

Поделись:
Теги: теннис, Даяна Ястремская
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь