Ястремская успешно стартовала на турнире в Тяньцзине

Вторая ракетка Украины без проблем обыграла хозяйку соревнований.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская без проблем вышла во второй круг турнира серии WTA в китайском Тяньцзине. В матче первого раунда наша спортсменка уверенно обыграла представительницу Китая Чжу Линь.

Тяньцзинь. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Чжу Линь (Китай) - 6-2, 6-3

Во втором круге Ястремская сыграет против еще одной представительницы Китая - Пэн Шуай.

Ранее одиночный турнир в Тяньцзине покинула Катерина Бондаренко.