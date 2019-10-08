Ястремская успешно стартовала на турнире в Тяньцзине
Вторая ракетка Украины без проблем обыграла хозяйку соревнований.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская без проблем вышла во второй круг турнира серии WTA в китайском Тяньцзине. В матче первого раунда наша спортсменка уверенно обыграла представительницу Китая Чжу Линь.
Тяньцзинь. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Чжу Линь (Китай) - 6-2, 6-3
.@D_Yastremska seals the opening set in style!— WTA (@WTA) October 8, 2019
Taking it 6-2 at the @TianjinOpen! pic.twitter.com/CRblWu17FQ
Во втором круге Ястремская сыграет против еще одной представительницы Китая - Пэн Шуай.
Ранее одиночный турнир в Тяньцзине покинула Катерина Бондаренко.
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