Ястремская успешно стартовала на турнире в Тяньцзине

Украинская теннисистка Даяна Ястремская без проблем вышла во второй круг турнира серии WTA в китайском Тяньцзине. В матче первого раунда наша спортсменка уверенно обыграла представительницу Китая Чжу Линь.

Тяньцзинь. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Чжу Линь (Китай) - 6-2, 6-3

.@D_Yastremska seals the opening set in style!



Taking it 6-2 at the @TianjinOpen! pic.twitter.com/CRblWu17FQ