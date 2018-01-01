Джокович: Надеюсь, что меня будут помнить

Сербский теннисист считает, что успех во многом зависит от тренировок.

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал откуда он берет мотивацию побеждать.

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“Я стараюсь быть скромным и жить настоящим, хотя, конечно, понимаю, что придет время, когда больше не буду играть в теннис и будущие поколения, надеюсь, будут вспоминать меня с хорошей стороны.

Основной источник мотивации должен исходить изнутри, а не извне. Турниры и матчи - это 10-20% того, что вы делаете за год в теннисе.

Все остальное - тренировки. Поэтому нужна ежедневная мотивация, которая направляет вас, когда вы ищете вдохновения, чтобы выйти на корт и отлично сыграть.

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Да, я уважаю тех, кто говорит, что нужно усердно работать. Но сам я больше за тот подход, когда работаешь одухотворенно и тебе нравится то, что делаешь. Делать то, что не любишь, долгое время трудно.

Я играю в теннис всю свою жизнь и планирую играть еще много лет в надежде быть здоровым. Движущей силой или самой большой мотивацией на самом деле является любовь к игре, и это должно проявляться и подогревать тебя.

Конечно, у меня большие цели, но я стараюсь не преувеличивать их“, - цитирует слова Джоковича пресс-служба АТР.

Напомним, что Джокович стал победителем турнира в Токио.